Roma: controlli alla movida, multe per mancanza di green pass nei locali e per guida pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un migliaio i controlli svolti in questo fine settimana dalla Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni della Malamovida e verificare il rispetto delle misure a tutela della salute collettiva. Diversi i ristoranti e pubblici esercizi in cui sono stati riscontrati illeciti per mancanza di Green pass da parte di avventori e dipendenti: 14 le persone sanzionate. Nel corso delle verifiche nelle vie e presso i locali di Trastevere, gli agenti hanno denunciato una donna che, al momento degli accertamenti, ha esibito una certificazione verde intestata ad altra persona, più specificatamente della madre, pensando così di ingannare gli operanti e passare indenne ai controlli. Una condotta illegale subito scoperta dai caschi bianchi, che hanno provveduto a denunciare la ragazza. Una specifica attenzione anche alla vendita e somministrazione abusiva di bevande alcoliche, con oltre 20 irregolarità rilevate. (segue) (Rer)