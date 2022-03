Roma: controlli alla movida, multe per mancanza di green pass nei locali e per guida pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mirate azioni di contrasto, inoltre, al fenomeno della prostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. In particolare, nel quartiere Marconi, le pattuglie hanno elevato una decina di sanzioni, non solo per l'attività di meretricio ma anche per violazione delle disposizioni che vietano l'accensione di fuochi, 4 invece le misure del Daspo urbano eseguite. Necessario l'intervento di personale e mezzi Ama per ripulire l'area interessata dai resti dei fuochi e dal cumulo di rifiuti presenti. Sul versante della sicurezza stradale, sono circa 1.300 le condotte irregolari sanzionate per inosservanza delle regole del Codice della strada, mentre tre i documenti ritirati perché scaduti o con anomalie. (Rer)