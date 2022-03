Ucraina: Amendola, sistema europeo ci consentirà di gestire grande numero profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema europeo è solidale e forte e permetterà di gestire numeri alti di profughi dall'Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “SkyTg24”. “Abbiamo attivato una direttiva fatta anni fa ma mai utilizzata, quella per la protezione temporanea di chi fugge dalle guerre”, ha detto Amendola. E’ un tema che “l’Europa ha vissuto anche negli anni passati con mancanze di solidarietà”. La direttiva offre un aiuto ai Paesi di primo approdo – Polonia, Slovacchia, Moldova, Romania e Ungheria – “a cui va la più netta solidarietà per quello che stanno organizzando in termini di accoglienza”, ma servirà anche a predisporre “un meccanismo non solo di redistribuzione ma anche di protezione per coloro che scappano dalle bombe, che hanno dovuto lasciare le case”. “Anche l’Italia”, in termini di solidarietà, “sta dando grande prova di umanità e forza”, ha continuato il sottosegretario. (Res)