Ucraina: procuratore generale di Kiev, esercito russo ha ucciso tre civili a Irpin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha aperto il fuoco su un gruppo di civili che stavano cercando di lasciare la città di Irpin, a nord ovest di Kiev. Secondo quanto riferisce, l’ufficio del procuratore regionale di Kiev in seguito a quest’attacco tre persone sono decedute, fra cui due bambini. "L'esercito russo ha aperto il fuoco sui civili che stavano lasciando la città di Irpin. In quel momento, i civili stavano cercando di fuggire dall’insediamento, che è costantemente sotto il fuoco degli invasori. Tre persone sono rimaste ferite a morte, tra cui 2 bambini", si legge nel comunicato pubblicato sul canale Telegram del procuratore regionale, secondo cui, tuttavia, il numero effettivo delle vittime è ancora da accertare. A Irpin da alcuni giorni si sono intensificati gli scontri: il sobborgo di Kiev, infatti, è considerato strategico in quanto situato nei pressi dell’aeroporto di Hostomel. (Kiu)