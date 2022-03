Ucraina: Unhcr, 1,5 milioni di rifugiati in dieci giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dieci giorni un milione e mezzo di persone ha lasciato l’Ucraina. Lo riferisce su Twitter l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). “Questa è ora la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla Seconda guerra mondiale”, sottolinea l’agenzia dell’Onu per i rifugiati. “Nei prossimi giorni verranno sradicati altri milioni di vite, a meno che non ci sia una fine immediata a questo conflitto insensato”, avverte l’Unhcr.(Res)