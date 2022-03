Ucraina: Amendola, adesione all'Ue non è all’ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea non è un tema all’ordine del giorno. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “SkyTg24”. “Il tema di un’entrata immediata non è all’ordine del giorno. All’ordine del giorno ci sono l’assistenza e la solidarietà”, ha precisato il sottosegretario. Amendola ha ricordato che il Parlamento europeo “si è espresso per accogliere la domanda di candidatura” e che i leader europei “continueranno a essere vicini al popolo ucraino”, ma anche alla Moldova. (Res)