Serbia: progressisti annunciano candidatura di Vucic alle presidenziali

- Il Partito progressista serbo (Sns) ha deciso oggi di nominare Aleksandar Vucic come candidato alle prossime elezioni presidenziali in Serbia. Lo ha reso noto la vicepresidente della forza politica e premier serba Ana Brnabic, secondo quanto riferisce l'emittente pubblica "Rts". Brnabic ha ringraziato i partner del progressisti, ovvero il Partito socialista serbo (Sps), Serbia unita (JS) e l'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina (Svm) per il sostegno. L'obiettivo, ha detto ancora Brnabic, è "una vittoria storica" di Vucic già al primo turno. (Seb)