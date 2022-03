Roma: Donatori nati in piazza per raccolta straordinaria di sangue "Fratelli tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DonatoriNati oltre le frontiere: “Fratelli Tutti” è questo il titolo della raccolta straordinaria di sangue con i cittadini di diversa nazionalità organizzata oggi in piazza Pio XII a Roma. Un modo per abbattere le barriere della diffidenza e dell’indifferenza e rendere più che mai concreta l’amicizia sociale, così come auspicato nell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”. Accolti da personale medico, a bordo di un’autoemoteca dell’Ospedale San Filippo Neri, dalle 8.30 i cittadini stranieri che hanno effettuato uno screening, così come disposto dal Ministero della Salute, hanno potuto donare il sangue. Le sacche raccolte sono destinate al centro trasfusionale della struttura ospedaliera. (segue) (Com)