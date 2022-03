Roma: Donatori nati in piazza per raccolta straordinaria di sangue "Fratelli tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa Fratelli tutti, vuole essere in linea con quell'Esserci Sempre della Polizia di Stato che troviamo in ogni sfumatura della nostra vita. Integrazione ed inclusione sociale sono aspetti fondamentali della nostra quotidianità e siamo fermamente convinti che il volontariato ha la capacità di unire le comunità. Così come auspicato da Sua Santità nell'Enciclica Fratelli Tutti, vogliamo dare il nostro contributo, affinché la fraternità e l’amicizia sociale siano sempre più concrete e siano un esempio per le future generazioni. In fondo, la vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente", afferma in una nota il presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari. Una rappresentanza di DonatoriNati composta da Polizia di Stato e Vigili del Fuoco ha assistito alla benedizione Urbi et Orbi impartita dal Santo Padre in Piazza San Pietro. (Com)