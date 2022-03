Spagna: premier Sanchez, nel conflitto in Ucraina il Psoe dalla parte giusta della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) sa "distinguere chi è l'aggressore e chi l'aggredito" nella guerra in Ucraina e si è posto "dalla parte giusta della storia". Lo ha affermato il presidente del governo e segretario generale del Psoe, Pedro Sanchez, nel suo intervento alla riunione straordinaria del comitato federale del partito in una velata risposta al partner di minoranza Unidas Podemos che aveva espresso malumori in merito alla decisione del governo di inviare armi a Kiev. Sanchez ha evidenziato che non è mancata la diplomazia per tentare di evitare il conflitto ma il presidente russo, Vladimir Putin, ha deciso di invadere l'Ucraina in modo "ingiusto e ingiustificato", preparando l'aggressione mentre la comunità internazionale spingeva per la via diplomatica. Il premier ha sottolineato che il Psoe è contrario a tutte le guerre e ancora di più quando sono "ingiuste e illegali" ed è per questo che si era opposto a quella in Iraq nel 2003 e ora si oppone alla "guerra di Putin". (segue) (Spm)