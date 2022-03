Spagna: premier Sanchez, nel conflitto in Ucraina il Psoe dalla parte giusta della storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo del governo iberico, il presidente russo sta usando tutti i mezzi a sua disposizione come strumenti di guerra, compresi il gas e il petrolio, per cercare di minare il benessere dei Paesi europei. A tal proposito, Sanchez ha garantito che il suo esecutivo "farà tutto il possibile" per garantire che i cittadini, le imprese e le industrie "non diventino ostaggi del ricatto energetico di Putin". Sanchez ha ammesso che questa guerra "avrà un impatto" sull'economia europea e spagnola e "segnerà" le generazioni attuali, pur dicendosi convinto che "l'Europa prevarrà". (Spm)