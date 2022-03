Ucraina: autorità locali, danneggiato il gasdotto Donetsk-Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato danneggiato il gasdotto Donetsk-Mariupol nel corso delle operazioni belliche secondo quanto afferma il presidente della regione di Donetsk, Pavel Kirilenko, in un messaggio su Telegram. Secondo Kirilenko il danno porterà alla mancanza di gas per diverse località. "Tutti gli insediamenti da Vugledar a Berdyansk rimarranno presto senza gas: gli occupanti hanno danneggiato il principale gasdotto Donetsk-Mariupol. Al fine di eliminare la fuoriuscita incontrollata di gas naturale, gli specialisti di Kramatorsk dell'operatore ucraino Gts hanno chiuso le valvole sul gasdotto specificato nell'area di Vugledar. Attualmente la pressione è ridotta, il gas durerà per circa 3 ore, poi gli insediamenti da Vugledar a Berdyansk rimarranno senza gas. Stiamo lavorando per risolvere questo problema il prima possibile", ha scritto Kirilenko. (Kiu)