Germania: ministra Difesa Lambrecht, migliorare equipaggiamento militari è una priorità

- Le risorse finanziarie aggiuntive che il governo tedesco vuole stanziare per la Bundeswehr, le forze armate tedesche, serviranno principalmente per migliorare l'equipaggiamento personale dei militari. Lo ha detto la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale della “Bild”. “I nostri militari fanno il loro dovere con un impegno impressionante e il massimo livello di professionalità: garantiscono la nostra libertà. Ecco perché meritano la migliore attrezzatura possibile", ha detto Lambrecht.(Geb)