Energia: austriaca Omv sospende le attività in Russia (2)

- La compagnia austriaca ha già concluso tutte le trattative con Gazprom per l'eventuale acquisto di una quota del 24,98 per cento dei blocchi 4A/5A della Formazione Achimov nel giacimento di gas e condensati Urengoy. Inoltre, Omv "riconoscerà una commissione di adeguamento del valore di 987 milioni di euro (prestito più interessi maturati al 31 dicembre 2021) dato che i crediti verso il consorzio Nord Stream 2 Ag potrebbero essere irrecuperabili". Omv si assume seriamente la responsabilità di fornire gas naturale all'Europa e all'Austria, si legge ancora ella nota. "Le famiglie, le istituzioni e il settore industriale fanno affidamento su forniture di gas affidabili, compreso il gas dalla Russia che viene fornito con contratti di lunga data. Omv sta lavorando per identificare e sviluppare ulteriori fonti di approvvigionamento". (Geb)