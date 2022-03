Ucraina: Sibilia, 11.000 profughi in Italia, prefetture possono individuare strutture accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ad oggi oltre 11 mila i cittadini ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto. Lo dichiara Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno, sui suoi account social. "Le Prefetture - aggiunge -potranno, in caso di massiccio afflusso di profughi ucraini, provvedere al reperimento di strutture ricettive idonee, per velocizzare il processo potranno farlo anche in deroga a precedenti schemi di capitolato, informandone il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione". Per le medesime esigenze "le Prefetture - prosegue Sibilia -si raccorderanno con i Commissari per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione e relativo allentamento della crisi pandemica, l'utilizzo di strutture già allestite per l'emergenza Covid. Per le necessità legate alla crisi Ucraina, è consentito inoltre l'accesso al Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (Fnpsa), in funzione dell'esigenza di ampliare ulteriormente il sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati". (Rin)