Burkina Faso: nominati i membri del governo, Simporé resta ministro della Difesa

- Paul-Henri Sandaogo Damiba, leader della giunta militare del Burkina Faso che si è insediato come presidente ad interim, dopo la nomina a primo ministro di Albert Ouedraogo, ha nominato i 25 membri del governo. Nella squadra, di cui fanno parte 19 uomini e sei donne, spicca il nome del generale Aimé Barthelemy Simporé, che ha mantenuto il ministero della Difesa di cui era titolare anche sotto la presidenza del deposto Roch Marc Christian Kabore. Tra le donne Olivia Rouamba ha ottenuto il portafoglio degli Esteri. Seglaro Abel Some è il nuovo ministro delle Finanze, mentre Jean Alphonse Some è il ministro delle Miniere. A Yero Boly, più volte ministro sotto la presidenza di Blaise Compaoré, è stato affidato il ministero della Coesione sociale e della riconciliazione nazionale. Dalla società civile provengono l’economista Lionel Bilgo, che si occuperà di Istruzione e alfabetizzazione nazionale, e il sindacalista Bassolma Bazié, responsabile della Funzione pubblica. Valerie Kaboré è stata scelta come ministra della Comunicazione, della cultura, delle arti e del turismo. (segue) (Res)