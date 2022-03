Kosovo: premier Kurti, ci sarebbero buone opportunità da introduzione euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha sostenuto i suoi cittadini con vari progetti, in particolare per i giovani, e una buona opportunità per il Paese sarebbe legata all'introduzione dell'euro. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, nel suo intervento al summit sugli investimenti nei Balcani occidentali organizzato a Londra dalla Bers. "Il Kosovo è piazzato nelle posizioni migliori su internet e la maggior parte dei pagamenti sono fatti online", ha sottolineato Kurti evidenziando inoltre la crescita economica del 9,9 per cento nel 2021 e che "abbiamo il più basso debito pubblico nei Balcani occidentali".(Alt)