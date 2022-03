Kosovo-Regno Unito: premier Kurti ha incontrato Johnson a summit su investimenti nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha incontrato l’omologo britannico Boris Johnson durante il summit annuale sugli investimenti nei Balcani occidentali. Il summit “è indispensabile alla sicurezza dell’Europa e ora questa è una convinzione condivisa in molte capitali europee”, ha dichiarato Kurti. “E’ stato un vero piacere incontrare il premier Johnson, la ministra degli Esteri Liz Truss e il sottosegretario per l'Europa e il Nord America James Cleverly”, con i quali si è parlato di “opportunità di investimento”, ha scritto in un messaggio su Twitter il primo ministro kosovaro. (Alt)