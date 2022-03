Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, richieste eurodeputata von Cramon destabilizzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta dell'eurodeputata Viola von Cramon di far aderire il Kosovo al Consiglio d'Europa rischia di destabilizzare i Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, secondo quanto riporta una nota diramata oggi dal suo dicastero. "L'eurodeputata Viola von Cramon ha deciso di sfruttare gli eventi in Ucraina e i timori dei Paesi europei di una destabilizzazione su più ampia scala per radicalizzare le sue attività di lobby affinché l'autoproclamato 'Kosovo' si assicuri l'adesione alle organizzazioni internazionali", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che l'impegno di von Cramon per l'ammissione del Kosovo al Consiglio d'Europa, "ma anche le richieste sempre più esplicite di un'adesione di Pristina alla Nato", non solo contribuiscono all'instabilità dell'Europa ma anche a quella della regione dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)