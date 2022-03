Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, richieste eurodeputata von Cramon destabilizzano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pristina, attraverso l'Unmik (missione delle Nazioni Unite in Kosovo) e in conformità con il diritto internazionale e la Risoluzione Onu 1244, ha degli efficaci canali di comunicazione con le organizzazioni internazionali e qualsiasi tentativo di concedere l'adesione dell'autoproclamato 'Kosovo' a qualche forum multilaterale non solo non porterebbe stabilità nei Balcani occidentali, ma provocherebbe l'effetto contrario", ha proseguito Selakovic. "Vorrei anche ricordare all'eurodeputata von Cramon e agli altri lobbisti che lavorano continuamente al consolidamento dell'indipendenza autoproclamata dal cosiddetto 'Kosovo' che Belgrado e Pristina da anni, con la mediazione dell'Unione europea, cercano di superare le divergenze con mezzi pacifici e politici", ha detto ancora il capo della diplomazia serba. (segue) (Seb)