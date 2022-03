Balcani: premier kosovaro Kurti, invasione russa dell'Ucraina ha portato nuove paure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina ha riportato ricordi di guerra dolorosi nei Balcani oltre che nuove paure. Lo ha affermato il premier kosovaro Albin Kurti in un'intervista al quotidiano "The Independent". Kurti ha definito le azioni russe in Ucraina "un genocidio". "Vorremmo entrare nella Nato il prima possibile", ha dichiarato Kurti che in questi giorni è stato in visita a Londra, rilasciando anche altre interviste nelle quali ha auspicato un'accelerazione dell'integrazione euro-atlantica di Pristina alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina. (Alt)