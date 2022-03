Ucraina: ministro Energia, Osce assuma il controllo di tutte le centrali nucleari del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione speciale di monitoraggio in Ucraina dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) dovrebbe assumere il controllo di tutti gli impianti nucleari del Paese, compresi i siti di Chernobyl e Zaporizhzhia. Lo ha scritto il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko sul canale Telegram dell'operatore nucleare statale Energoatom. "L'Ucraina insiste affinché Missione speciale di monitoraggio in Ucraina dell'Osce stabilisca un monitoraggio e un'analisi 24 ore su 24 della situazione in tutti gli impianti nucleari nazionali, in particolare nelle centrali nucleari di Chernobyl e Zaporizhzhia, così come negli altri impianti nucleari ucraine funzionanti", ha detto Galushchenko. Ieri alla segretaria generale dell'Osce Helga Maria Schmid, controfirmata da Galushchenko, dall'amministratore delegato di Energoatom Petro Kotin e dal direttore dell'Ispettorato per la regolamentazione nucleare ucraino Oleh Korikov hanno inviato una richiesta formale su questo punto. (Kiu)