Russia: Moody's declassa rating da B3 a Ca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 marzo Moody's scorso aveva già declassato il rating della Russia da B3 da Baa3, tenendo aperta la possibilità di un ulteriore downgrade. "Moody's oggi ha declassato il rating dell'emittente a lungo termine (in valuta nazionale e estera) e il rating del debito non garantito senior (in valuta nazionale e estera) del governo russo da B3 a Ca", si legge sul sito web dell'agenzia. L'outlook del rating è negativo. (Nys)