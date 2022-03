Ucraina: fonti media, terminato colloquio Erdogan-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra i presidenti turco e russo, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, sulla situazione in Ucraina sono terminati dopo circa un'ora. E' quanto riporta l'emittente televisiva "Trt Haber". "I negoziati sull'Ucraina sono appena terminati. Sono durati circa un'ora", ha riferito l'emittente tv. Durante la conversazione Erdogan ha presentato a Putin le proposte di mediazione della Turchia per risolvere in conflitto in corso in Ucraina.(Tua)