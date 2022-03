Ucraina: Di Maio, Italia considera "gravissima l'aggressione" di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Italia considera gravissima l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook da Doha, in Qatar. "Ho più volte ribadito la gravità e l’inaccettabilità dell’invasione e la mia profonda vicinanza all'Ucraina", ha aggiunto. "L’Italia insieme agli alleati della Nato e ai partner dell'Ue sostiene l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina, lavorando incessantemente per porre fine al conflitto attraverso sanzioni sempre più dure alla Russia e soprattutto attraverso il canale della diplomazia che non si è mai chiuso", ha detto il titolare della Farnesina. (Res)