Ucraina: Zelensky si rivolge al popolo russo, "non è troppo tardi" per fermare questa guerra

- “Non è troppo tardi": i cittadini russi possono cercare di aiutare a fermare la guerra in Ucraina. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio in cui si è rivolto direttamente alla popolazione russa. "Questo è il momento in cui possiamo vincere il male, non è troppo tardi”, ha detto Zelensky. "Cittadini russi, questa è una lotta non solo per la pace in Ucraina, questa è una lotta per la nostra libertà. Se rimanete in silenzio ora, in futuro sarà la vostra povertà a parlare a vostro nome. Non tacete", ha detto Zelensky, parlando poi dei militari russi catturati in questi undici giorni di conflitto. "Parlo delle centinaia di soldati e piloti russi che stavano sganciando bombe sulle nostre città. Abbiamo ascoltato le loro parole, abbiamo visto documenti”, ha aggiunto il presidente ucraino, secondo cui “questa non è una guerra improvvisata, è un'intenzione deliberata e determinata. Hanno pianificato questa guerra". Zelensky ha affermato che i prigionieri russi saranno trattati nel rispetto della Convenzione di Ginevra. "Stiamo combattendo per il nostro Paese oggi, stiamo combattendo per i nostri confini, stiamo combattendo per la nostra libertà e per non diventare schiavi", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)