Wilson: assessore Sport Roma, addio a grande uomo e grande capitano

- "Grande dolore per l'improvvisa scomparsa di un grande uomo e di un grande capitano", così in una nota l'assessore allo Sport, turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Pino Wilson è una figura simbolo della nostra città, ha scritto una delle pagine più importanti e gloriose della SS Lazio, portandola di vincere il suo primo scudetto. Roma Capitale gli renderà il tributo che merita", conclude Onorato. (Com)