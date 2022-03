Energia: Di Maio, urgente accelerare processo di diversificazione fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Si pone con urgenza la necessità di accelerare il processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, condizione fondamentale per garantire la nostra stabilità e la sicurezza. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook da Doha, in Qatar. "Per questo lavoriamo, di concerto con gli altri Stati membri, a una strategia energetica europea", ha aggiunto. (Res)