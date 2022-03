Energia: Di Maio, il Qatar si impegnerà a rafforzare partnership energetica con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sono "veramente lieto che oggi le autorità qatarine che ho incontrato insieme all’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, mi hanno confermato che si impegneranno a rafforzare la partnership energetica con l’Italia". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook da Doha, in Qatar. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: "Il Qatar è un partner energetico storico e affidabile per l’Europa e per l’Italia. E’ il nostro principale fornitore di gas naturale liquefatto (Gnl) e terzo fornitore in termini assoluti di gas naturale". Secondo Di Maio, "rafforzando i legami con il Qatar e con altri Paesi dove mi sono recato la settimana scorsa - l'Algeria - ci rendiamo autonomi anche da eventuali ricatti dal gas russo".(Res)