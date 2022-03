Ucraina: Tinagli, servono strumenti europei per sostenere sforzo energetico, umanitario e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L'Unione europea, con rapidità e grande compattezza sta mettendo in campo misure inedite sia sul fronte delle sanzioni economiche, che sul sostegno militare e sul piano della solidarietà umanitaria. Lo ha detto Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico e presidente della Commissione Econ del Parlamento europeo, intervenendo a "Lo stato dell'Unione", in onda su Rainews24. "Ma dobbiamo essere in grado di sostenere queste misure anche nel medio e lungo periodo, per questo è importante che da subito si mettano a punto strumenti e strategie per consentire agli Stati membri di sostenere questo sforzo e mitigarne i contraccolpi", ha aggiunto. Il prolungamento della clausola di salvaguardia del patto di stabilità è un'ipotesi che diviene ogni giorno più necessaria per dare flessibilità agli Stati ma temo che non basterà. Servono strumenti europei per non scaricare tutto sulle spalle (e sui bilanci) degli Stati membri, sul modello di quanto abbiamo fatto per far fronte alla pandemia e all'emergenza sanitaria con strumenti come Sure e Next Generation Eu. Nelle prossime settimane e mesi serviranno strumenti europei mirati a sostenere l'enorme sforzo sul fronte energetico, umanitario, militare", dichiara ancora Tinagli. (Rin)