Vaticano: Papa, felicità e libertà si trovano nel condividere non nel possedere

- Papa Francesco, nell'Angelus della prima domenica di Quaresima, ricorda che "la felicità e la libertà vera non stanno nel possedere, ma nel condividere". "Il Vangelo di oggi – spiega il Pontefice – ci porta nel deserto, dove Gesù è condotto dallo Spirito Santo, per quaranta giorni, per essere tentato dal diavolo. Il deserto simboleggia la lotta contro le seduzioni del male, per imparare a scegliere la vera libertà". Gesù, dice ancora il Papa, "vive l'esperienza del deserto appena prima di iniziare la sua missione pubblica. È proprio attraverso quella lotta spirituale che Egli afferma decisamente quale genere di Messia intende essere". Il diavolo "gli propone di sfruttare la sua posizione: dapprima per soddisfare i bisogni materiali che sente; poi per accrescere il suo potere; infine per avere da Dio un segno prodigioso", prosegue Bergoglio, che riconosce che si tratta di "una proposta seducente" che però "porta alla schiavitù del cuore: rende ossessionati dalla brama di avere, riduce tutto al possesso delle cose, del potere, della fama – dice Francesco – È questo il nucleo delle tentazioni. È "il veleno delle passioni" in cui si radica il male. Ma Gesù si oppone in modo vincente alle attrattive del male. Come fa? Rispondendo alle tentazioni con la Parola di Dio, che dice di non approfittare, di non usare Dio, gli altri e le cose per sé stessi, di non sfruttare la propria posizione per acquisire privilegi". Questo perché "la felicità e la libertà vera non stanno nel possedere, ma nel condividere; non nell'approfittare degli altri, ma nell'amarli; non nell'ossessione del potere, ma nella gioia del servizio", conclude il Papa. (Civ)