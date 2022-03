Ucraina: capo di Stato maggiore britannico, serve cautela contro le minacce russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e gli alleati devono essere molto cauti riguardo alle minacce della Russia. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, l'ammiraglio Tony Radakin, parlando ai microfoni dell’emittente radiotelevisiva “Bbc”. "Dobbiamo mostrare calma e responsabilità in modo da non reagire avventatamente a qualunque sia l'ultimo, francamente a volte, commento bizzarro o ridicolo del presidente (russo, Vladimir) Putin", ha detto Radakin. L’ammiraglio ha sottolineato che il Regno Unito fa parte della più grande alleanza militare del mondo, la Nato, e che può contare su un deterrente nucleare. "Siamo preparati (…) e anche incredibilmente fiduciosi nella nostra capacità di affrontare il presidente Putin", ha proseguito Radakin. Alla domanda se fosse possibile anticipare l’eventuale decisione russa di utilizzare delle armi nucleari in Ucraina, il capo di Stato maggiore ha detto di non voler entrare nel dettaglio ma anche specificato che ci sarebbero "segnali di allarme" se fosse possibile un'escalation nucleare. L’ammiraglio ha confermato che il governo britannico ha una linea diretta con Mosca e ha spiegato di averla utilizzata per chiedere un colloquio con l’omologo russo, il generale Valerij Gerasimov, ma di essere ancora in attesa di una risposta. (Rel)