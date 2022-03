Vaticano: Papa, niente compromessi con il male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente compromessi con il male. È questo l'appello di Papa Francesco nel corso dell'Angelus tenuto in piazza San Pietro alla presenza di numerosi pellegrini. Il Pontefice parla delle tentazioni di Gesù che "accompagnano anche noi nel cammino della vita. Dobbiamo vigilare – mette in guardia il Papa – perché spesso si presentano sotto un'apparente forma di bene. Infatti, il diavolo, che è astuto, usa sempre l'inganno". "Arriva spesso "con gli occhi dolci", "con il viso angelico"; sa persino travestirsi di motivazioni sacre, apparentemente religiose! Se cediamo alle sue lusinghe, finisce che giustifichiamo la nostra falsità, mascherandola di buone intenzioni". "Mai entrare in dialogo con il diavolo – esorta il Papa parlando a braccio – Rispondere sempre con la Parola di Dio e in questo modo non sbaglieremo". Da qui l'appello: "Per favore: con il male, niente compromessi! Con la tentazione non si deve dialogare, non bisogna cadere in quel sonno della coscienza che fa dire: "in fondo non è grave, fanno tutti così"!", spiega Bergoglio che invita a guardare a "Gesù, che non cerca accomodamenti, non fa accordi con il male. Al diavolo oppone la Parola di Dio e così vince le tentazioni". Bergoglio esorta a prenderci "degli spazi di silenzio e di preghiera, durante i quali fermarci e guardare ciò che si agita nel nostro cuore. Facciamo chiarezza interiore, mettendoci davanti alla Parola di Dio nella preghiera, perché abbia luogo in noi una benefica lotta contro il male che ci rende schiavi, una lotta per la libertà", conclude il Papa. (Civ)