Qatar-Italia: Di Maio, consolidamento partenership porterà sviluppi positivi per imprese

18 ottobre 2021

- Il "consolidamento della partnership energetica con il Qatar porterà sviluppi positivi anche per le nostre imprese". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook da Doha, in Qatar. "La nostra collaborazione bilaterale è già straordinariamente dinamica e fruttuosa. Nei primi dieci mesi del 2021 l’interscambio è cresciuto più del 56 per cento, superando i livelli registrati prima della pandemia", ha ricordato il ministro. Inoltre, ha ricordato Di Maio, "il Qatar si confermato un importante mercato di destinazione del Made in Italy e un Paese di grande interesse per le nostre aziende nel settore energetico e delle infrastrutture". "Sono lieto di aver svolto la missione a Doha. Gli incontri confermano i solidi legami di amicizia tra i nostri Paesi", ha proseguito. Infine, Di Maio ha "molto apprezzato la posizione assunta dal Qatar nei confronti di Mosca, una posizione seguita da iniziative concrete da parte di Doha". (Res)