Memoria: a Milano conferite 54 medaglie per militari italiani internati nei lager nazisti

- Si è svolta questa mattina, al conservatorio Verdi di Milano, la cerimonia di conferimento delle medaglie d'onore per i cittadini italiani deportati nei lager nazisti. Le 54 medaglie, consegnate alla presenza del predetto di Milano Renato Saccone e della senatrice a vita e sopravvissuta all'olocausto Liliana Segre, sono state date ai familiari dei deportati della Shoah. "Nella cerimonia di oggi si ricordano i deportati nei lager, e in particolare oggi si ricordano i militari italiani internati, quelli che scelsero i lager piuttosto che servire il fascismo e il nazismo", ha spiegato Saccone a margine dell'evento. "I loro famigliari saranno con noi. Avremmo dovuto farlo il Giorno della Memoria, per una coincidenza, e le coincidenze spesso hanno anche il loro significato, cade oggi nella Giornata dei Giusti dell’Umanità. Questo è un modo per, come ci ha insegnato Primo Levi che scrisse 'meditate che questo è stato', riflettere su un monito che oggi assume un rilievo particolare", ha aggiunto il prefetto. “Ho vissuto 60 anni della mia vita, con un uomo incontrato su una spiaggia, uno di quelli amori estivi, e invece siamo rimasti insieme per sempre. Il suo essere stato un militare internato ci ha uniti tantissimo, in lui c’era l’orgoglio di essere uno del 600mila ad aver passato due anni nei lager nazisti quando bastava una firma per tornare a casa”, ha raccontato Liliana Segre, ricordando il marito, Alfredo Belli Paci, scomparso nel 2007. “La resistenza non fu solo quella eroica dei partigiani – ha aggiunto Segre - , ma fu anche quella di chi, obbligato al lavoro coatto, si è portato dietro delle stigmate che rimanevano per la vita, vite in cui la scelta ‘veniva fatta otto volte al giorno’, come diceva mio marito, con lo stesso orgoglio, la stessa umanità e lo stesso essere italiani che lo aveva distinto”. (Rem)