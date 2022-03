Energia: Di Maio, stiamo pianificando altre missioni per diversificare fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha detto, in una diretta Facebook da Doha, in Qatar, che sono in corso di pianificazione "altre missioni per diversificare ulteriormente le fonti energetiche all’Italia". Prima di recarsi a Doha, infatti, la scorsa settimana il titolare della Farnesina era andato ad Algeri. "Abbiamo definito un piano di sicurezza energetica per tutelare i nostri cittadine e le nostre imprese. Stiamo dando il massimo per il nostro Paese", ha concluso.(Res)