Ucraina: Papa, accorato appello per assicurare i corridoi umanitari

- A margine dell'Angelus, il Papa torna a rivolgere il pensiero all'Ucraina, dove "scorrono fiumi di sangue di lacrime", dice il Pontefice, che prosegue: "Non si tratta solo di un'operazione militare ma di guerra, che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini". Il Papa si rivolge poi ai paesi occidentali: "Cresce di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello per facilitare i corritori umanitari per offrire soccorso ai nostri fratelli oppressi dalle bombe e dalla paura". "Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi, soprattutto imploro che cessino gli scontri armati e prevalgono i negoziati e il dialogo, e si torni a rispettare il diritto internazionale", conclude Bergoglio. (Civ)