Milano: durante la notte controllate 101 persone, denunciate 4 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la notte, a Milano, i carabinieri della Compagnia Duomo, della Compagnia Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile, col supporto delle Compagnie di Intervento operativo del 5° Reggimento Emilia Romagna, 4° Btg Veneto e 6° Btg Toscana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in darsena e nelle vie limitrofe, durante il quale sono state controllate e identificate complessivamente 101 persone. I militari operanti hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 23enne, un 24enne e due 25enni, tutti italiani, poiché, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 5 grammi di ketamina, 5 grammi di hashish e un grammo di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto con destrezza, un 28enne marocchino, che è stato prontamente fermato dai carabinieri in viale Gorizia, dopo che aveva cercato di sottrarre il cellulare dalla tasca del giubbotto di una studentessa 21enne. Sono stati segnalati alla prefettura, ex art 75 dpr 309/90, un 25enne egiziano, un 20enne egiziano, un 19enne italiano ed un 25enne marocchino poiché tutti trovati in possesso di un grammo circa di hashish. Nello stesso servizio è stato segnalato all'autorità amministrativa per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza, un 25enne egiziano poiché sorpreso ad urinare in luogo pubblico in evidente stato di ebbrezza alcolica. (Com)