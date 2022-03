© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei ringraziare le giornaliste e i giornalisti che, per garantire l'informazione mettono a rischio la propria vita". Lo ha detto il Papa al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, parlando del conflitto in Ucraina. Il loro, conclude Francesco, è "un servizio che ci permette di essere vicini al dramma di quella popolazione e di valutare la crudeltà della guerra".