India: quasi 16 mila rimpatriati da Paesi vicini all’Ucraina

- Altri 2.135 indiani sono stati rimpatriati oggi con undici voli speciali decollati da Paesi vicini dell’Ucraina, portando il totale a 15.908. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Aviazione civile dell’India. Gli ultimi cittadini rimpatriati sono giunti a bordo di aerei civili da Ungheria, Romania, Polonia e Slovacchia (sei voli da Budapest, due da Bucarest, due da Rzeszow e uno da Kosice). Dall’inizio dell’operazione di evacuazione, denominata Operazione Gange, il 22 febbraio, sono stati effettuati 66 voli civili con 13.852 passeggeri e dieci voli militari con 2.056 passeggeri e 26 tonnellate di materiali per l’assistenza umanitaria. L’Aeronautica militare, infatti, è coinvolta nelle operazioni insieme a diverse compagnie aeree private. Per domani sono in programma altri otto voli speciali (cinque da Budapest, due da Suceva e uno da Bucarest) per rimpatriare circa 1.500 persone. Non è ancora stato possibile evacuare i circa 700 indiani bloccati a Sumy. (segue) (Inn)