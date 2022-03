India: quasi 16 mila rimpatriati da Paesi vicini all’Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Narendra Modi, partecipando oggi a un evento pubblico, ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’Operazione Gange, rivendicando l’azione del suo governo. “È grazie alla crescente influenza dell’India che migliaia di studenti sono stati riportati nella madrepatria dalla zona di guerra dell’Ucraina”, ha dichiarato il premier. L’ambasciata indiana in Ucraina ha sollecitato gli ultimi indiani rimasti nel Paese in guerra a registrarsi con urgenza mentre l’ambasciata in Ungheria ha invitato chi si trova in sistemazioni diverse da quelle organizzate dalla sede diplomatica a raggiungere il centro di raccolta. (segue) (Inn)