India: quasi 16 mila rimpatriati da Paesi vicini all’Ucraina (3)

- In Ucraina vivevano oltre 20 mila indiani, di cui 18 mila studenti, prevalentemente di medicina. Il primo marzo, uno di loro, Naveen Shekharappa Gyanagoudar, 21 anni del Karnataka, è rimasto ucciso in un’esplosione a Charkiv. Quattro membri del governo sono stati inviati nei Paesi vicini all’Ucraina per coordinare le attività di evacuazione: il ministro del Diritto, Kiren Rijiju, in Slovacchia, quello dell’Aviazione civile, Jyotiraditya Scindia, in Romania, quello del Petrolio, Hardeep Singh Puri, in Ungheria e il sottosegretario ai Trasporti, Vijay Kumar Singh, in Polonia. (Inn)