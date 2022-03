Ucraina: Stato maggiore, forze russe puntano ad accerchiare Kiev, Kharkiv, Chernihiv e Mykolaiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe stanno concentrando i loro sforzi sull'accerchiamento delle città di Kiev, Kharkiv, Chernihiv e Mykolaiv e ai confini amministrativi delle regioni di Luhansk e Donetsk, nel tentativo di creare un corridoio di terra con la Crimea. È quanto riferito dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook nell’aggiornamento di metà giornata sull’operazione militare russa in corso nel Paese. “Incapaci di raggiungere l'obiettivo di catturare la capitale dell'Ucraina nei primi giorni di guerra, gli occupanti si sono concentrati nelle regioni meridionali, al fine di privare l'Ucraina dell'accesso al Mar Nero e al Mar d'Azov”, si legge nel rapporto dello Stato maggiore, secondo cui le forze russe avrebbero esaurito quasi tutte le riserve e si starebbero preparando a inviare unità aggiuntive. Nel mentre proseguono le operazioni di difesa del territorio ucraino, si legge nel post, in particolare nei distretti di Donetsk, Slobozhansky e Tavriya, mentre le unità meccanizzate delle forze armate ucraine stanno difendendo le città di Kharkiv e Okhtyrka. Inoltre proseguono le attività volte a difendere la città di Chernihiv, a nord ovest di Kiev. Per quanto concerne la capitale ucraina, in quest’area le forze di difesa “continuano a mantenere stabili i vari fronti e a combattere per mantenere il controllo di altre aree importanti”. (Kiu)