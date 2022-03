Milano: arrestato un 23enne per furto aggravato, denunciato un 20enne per porto di armi atte a offendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima mattinata di oggi, a Milano, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di carta di pagamento un 23enne marocchino, il quale poco prima, in via Manin, aveva utilizzato un lucchetto metallico per scardinare la portiera di una vettura in sosta, desistendo dal suo intento solo grazie all'intervento di un passante che ha richiesto i soccorsi tramite il 112. I militari, giunti immediatamente, hanno bloccato il soggetto prima che riuscisse a darsi alla fuga. Al termine della perquisizione, il 23enne è stato trovato in possesso di un dispositivo telepass, una carta carburante e un telecomando di un garage privato, tutto provento di analoghi furti perpetrati a Milano nei giorni scorsi, pertanto è stato contestualmente denunciato in stato di libertà per ricettazione. Nella nottata tra venerdì e sabato, invece, i militari della Compagnia Milano Duomo, della Compagnia Porta Monforte, unitamente a personale di rinforzo delle Compagnie di Intervento Operativo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in corso Como, via Lecco e piazza Gae Aulenti, controllando e identificando complessivamente 70 persone. Nell'ambito del servizio, i militari hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 20enne italiano, perché trovato in possesso di un coltello. Lo stesso è stato anche segnalato alla prefettura di Milano per violazione dell'art. 75 dpr 309/1990 perché trovato in possesso di modica quantità di hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura di Milano, inoltre, un 16enne ed 20enne, poiché trovati entrambi in possesso di 3 grammi circa di hashish. (Com)