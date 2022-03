Sanità: Moratti, per ridurre tempi liste d'attesa aumento prestazione erogate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità lombarda è impegnata a ridurre le liste d'attesa aumentando le prestazioni erogate rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia, e attraverso un sistema premiale e di decurtazioni per gli ospedali in base al rispetto dei tempi d'attesa". Lo comunica su Twitter la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti in merito alla riduzione delle tempistiche per le liste d'attesa in Lombardia. (Com)