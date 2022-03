Qatar-Italia: la diversificazione delle forniture energetiche al centro incontri Di Maio a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli “stretti legami di cooperazione tra i due Paesi amici e i modi per rafforzarli in diversi settori”: questi i temi al centro dell’incontro di sabato tra il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammad bin Abdelrahman al Thani, e il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, che ieri, 5 marzo, ha dato il via a una visita di due giorni nell’emirato. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della diplomazia qatariota, “le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi regionali e internazionali, oltre che di temi di comune preoccupazione”. Da parte sua, il capo della diplomazia di Doha ha scritto su Twitter: “Lieto di incontrare il mio amico Luigi Di Maio a Doha per discutere di questioni chiave regionali e internazionali, oltre che dei modi per rafforzare le relazioni italo-qatariote in vari campi per realizzare le aspirazioni dei nostri popoli”. Da parte sua, la Farnesina ha scritto su Twitter che il colloquio ha avuto come focus il rafforzamento del partenariato bilaterale e la cooperazione energetica, oltre che il confronto su temi regionali. Il ministro Di Maio ha discusso con il titolare del dicastero dell'Energia del Qatar, Saad Sherida al Kaabi, di cooperazione bilaterale su energia e infrastrutture. "L'Italia lavora per diversificare le forniture energetiche", ha scritto la Farnesina su Twitter. (Res)