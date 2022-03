Ucraina: Coldiretti, se la Russia avrà successo controllerà il 29 per cento del grano mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'invasione dell'Ucraina avrà successo la Russia controllerà circa il 29 per cento delle esportazioni mondiali di grano tenero per la panificazione, il 19 per cento del commercio del mais destinato all'alimentazione degli animali negli allevamenti e circa l'80 per cento dell'olio di girasole impiegato per la produzione di conserve, salse, maionese, condimenti spalmabili da parte dell'industria alimentare, oltre che per le fritture. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti della guerra che oltre a insopportabili conseguenze sul piano umanitario provoca sconvolgimenti sui mercati agroalimentari che rischiano di alimentare inflazione e povertà nei paesi più ricchi ma anche gravi carestie e rivolte nei paesi meno sviluppati. Una possibilità concreta che ha contribuito a far impennare le quotazioni sul mercato future di Chicago con il prezzo del grano che è balzato mettendo a segno un aumento del 40,6 per cento in una settimana per un valore ai massimi da 14 anni di 12,09 dollari per bushel (27,2 chili) che non si raggiungeva dal 2008 ma su valori al top del decennio si collocano anche le quotazioni di mais mentre la soia sale del 5 per cento nella settimana, secondo l'analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale del Chicago Board of Trade, punto di riferimento per le materie prime agricole. (segue) (Rin)