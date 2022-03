Ucraina: Renzi, giuste le armi agli ucraini ma ora c’è bisogno di più politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora tocca alla politica. Perché l’invio di armi e le sanzioni, servono come gesti di solidarietà e non a vincere la guerra. Lo afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista a "la Repubblica", che poi parla di Putin. "La condanna verso l’aggressore, la Russia di Putin, deve essere senza attenuanti. Allo stesso tempo tenere aperto il dialogo è un dovere politico. La guerra si ferma con i negoziati, non con i tweet. Putin non è improvvisamente impazzito, guai ad assecondare tale lettura superficiale: Putin sta cambiando la geografia del mondo, spostando il baricentro a Est. È immorale ma non è umorale. Sfida l’Europa perché ha un patto con la Cina, l’India e molti paesi africani. Per questo bisogna che la reazione sia politica". (Rin)