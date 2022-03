Emirati-Austria: cancelliere Nehammer ad Abu Dhabi e Doha per discutere forniture di Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere federale austriaco, Karl Nehammer, sarà oggi e domani in visita ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e a Doha, in Qatar. Lo ha reso noto il quotidiano “Der Standard”. Nehammer mira a discutere della fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) dagli Emirati Arabi Uniti per rendere l’Austria meno dipendente dal gas dalla Russia in futuro. Il cancelliere austriaco è accompagnato dalla ministra dell’Energia, Leonore Gewessler, e da quella della Sostenibilità e del Turismo, Elisabeth Kostinger. Quest’ultima dovrebbe firmare anche un protocollo d’intesa in materia di cooperazione sull’idrogeno verde con il ministro dell’Industria di Abu Dhabi e amministratore delegato del gruppo Adnoc, Sultan bin Ahmed Al Jaber. (Geb)