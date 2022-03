Corea del Sud: ministero Esteri annuncia controllo esportazioni anche per la Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud attuerà controlli sulle esportazioni verso la Bielorussia ritenendo che Minsk “sia effettivamente sostenendo l’invasione russa dell’Ucraina”, condannata da Seul. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri sudcoreano con un comunicato. Il dicastero non ha fornito dettagli sulle misure, ma ha affermato che saranno applicate in modo simile a quanto già avvenuto nei confronti della Russia. Il governo sudcoreano, si legge nella nota, comunicherà la decisione ai Paesi interessati, ampliando ulteriormente il sostegno e la protezione per le aziende nazionali e per i suoi cittadini. Riguardo alla Russia, la Corea del Sud ha vietato le esportazioni di articoli strategici e si è unita all’iniziativa dei Paesi occidentali di escludere alcune banche russe dal sistema di pagamenti internazionali Swift.(Git)